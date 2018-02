POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendliche auf Eisfläche - Polizei warnt vor dem Betreten

Delmenhorst (ots) - Dötlingen/ Wardenburg. Gleich in zwei Fällen ist es Dank der Aufmerksamkeit zweier Frauen am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Dötlingen-Altona sowie in Wardenburg auf dem Tillysee nicht zu Schlimmerem gekommen. Die beiden Frauen beobachteten jeweils Jugendliche, wie diese sich auf den nur bedingt tragfähigen Eisflächen auf den Seen aufhielten und informierten die Polizei. Die Jugendlichen wurden von den Polizisten wohlbehalten vom Eis geholt. Anschließend sprachen die Polizisten mit den Jugendlichen über die Gefahr des Betretens nicht freigegebener Eisflächen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Betreten von nicht freigegebenen Eisflächen. Trotz der anhaltenden Temperaturen sind viele Eisflächen noch zu dünn. Auch wenn Seen oder andere Gewässer zugefroren erscheinen, kann man nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass diese auch ausreichend tragfähig sind

