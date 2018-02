POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Delmenhorst (ots) - Stadland. Am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in der Straße Hayenwärf einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht in das Gebäude einzudringen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Rodenkirchen unter 04732-389 oder Nordenham unter 04731-9981115.

