POL-DEL: POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der K198 in der Gemeinde Jade - zwei Beteiligte leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Jade. Am Dienstag, den 27.02.2018, ist es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rönnelstraße (K198) in der Gemeinde Jade gekommen.

Die 46-jährige Fahrerin eines Renault fuhr von einer Hofeinfahrt nach links auf die Rönnelstraße ein. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen von rechts kommenden bevorrechtigten Opel, der die Straße in Rtg. Achternmeer befuhr und von einer 80-jährigen Stadländerin geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen beide Fahrzeuge beschädigt im Straßengraben zum Erliegen kamen. Alle unfallbeteiligten Personen konnten sich eigenständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Die Fahrerinnen des Renault und des Opel wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Beifahrer des Opel, der 79-jährige Ehemann der Fahrzeugführerin, blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf insgesamt ca. 6000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden.

