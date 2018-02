POL-DEL: Delmenhorst: Zeugenaufruf: Zehnjährige leicht verletzt +++ Motorradfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde ist eine zehnjährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. Februar 2018, leicht verletzt worden. Das Mädchen wollte zwischen 15 und 15.30 Uhr einen Zebrastreifen an der Kreuzung Kreuzweg/ Akazienweg überqueren. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer wartete mit seinem Fahrzeug zunächst, um das Kind passieren zu lassen. Er fuhr jedoch an, als das Mädchen sich noch auf dem Fußgängerüberweg befand. Der Pkw-Fahrer berührte das Fahrrad des Mädchens am Hinterrad, so dass diese stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen BMW gehandelt haben. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter 04221-15590 in Verbindung zu setzen.

Delmenhorst. Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag, gegen 13.10 Uhr, in der Adelheider Straße ereignet. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Transporters aus Delmenhorst und ein 59-jähriger Mann, ebenfalls aus Delmenhorst, befuhren zunächst hintereinander die Adelheider Straße. Als der Fahrer des Transporters nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einfahren wollte und dazu nach links ausscherte, fuhr der 59-Jährige mit seinem Motorrad rechts vorbei. Er gab an, dass der Transporter-Fahrer keinen Blinker gesetzt hätte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 650 Euro.

