POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Geschäftsräume +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Wardenburg. In der Zeit von Samstag, 19.20 Uhr bis Montag, 8.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in die Büroräume eines Geschäftes in der Rheinstraße gelangt. Aus dem Büro wurde Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben , wenden sich bitte an die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115.

.

Wardenburg. Am Montag, gegen 09.30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheine die Böseler Straße in Richtung Bösel. In der Bauerschaft Benthullen beabsichtigte er nach links abzubiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Im gleichen Moment setzte eine nachfolgende 27-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten zum Überholen des vor ihr befindlichen Pkw an. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der der 41-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Die 27-Jährige gab an, dass der 41-Jährige seine Fahrtrichtung nicht angezeigt hätte. Beide Fahrzeug waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

