POL-DEL: Polizei Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - +++ Matratzenbrand in Wohnung +++

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am heutigen Tage, gg. 19:45 Uhr, eine Matratze in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pommernstr. in Brand. Bevor sich das Feuer entfalten konnte, wurde es von den Wohnungsbewohnern Minuten später selbstständig abgelöscht. In der Folge kam es lediglich zu starker Rauchentwicklung und zu geringem Interieurschaden.

Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Nach starkem Durchlüften ist die Wohnung derzeit wieder bewohnbar.

Vorsorglich wurden zuvor einige benachbarte Wohnungen evakuiert, die Bewohner konnten jedoch wenige Minuten später wieder zurückkehren.

Die Feuerwehr Delmenhorst war mit ca. 25 Kameraden im Einsatz.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte am Folgetag an die Pressestelle der Polizei Delmenhorst unter der Tel.: 04221/1559-104.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

i.A. POK Herwig

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell