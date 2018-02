POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrradfahrer schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Nordenham. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr schwer verletzt worden. Der 30-Jährige aus Stadland wollte die Kreuzung Oldenburger Straße/ B212/Ellwürder Straße, vermutlich von der Ellwürder Straße in Richtung Oldenburger, mit seinem Fahrrad überqueren. Die dortige Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht eingeschaltet. Ein Lkw-Fahrer (44 Jahre alt und aus Bremerhaven), der die B 212 aus Richtung Blexen kommend in Richtung Brake befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fahrradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand können derzeit nicht gemacht werden. Es entstanden sehr geringe Sachschäden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei gelenkt werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell