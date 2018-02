POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Wardenburg +++ Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrradfahrern

Delmenhorst (ots) - Wardenburg. In der Zeit von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, 17.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhauses in der Rudolf-Harbig-Straße eingestiegen. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431-941115.

.

Wildeshausen. Am Sonntag, gegen 2 Uhr, befuhr eine 38-jährige Fahrradfahrerin aus Wildeshausen den Radweg der Ahlhorner Straße und beabsichtigte nach links in die Straße An der Bahn abzubiegen. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Wildeshausen, der ohne eingeschaltete Beleuchtung aus der Straße An der Bahn heraus auf die Ahlhorner Straße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrräder, beide Beteiligten stürzten und verletzten sich leicht. Es entstanden geringe Sachschäden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell