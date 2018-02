POL-DEL: Polizei Wildeshausen - Nachtrag

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee - Zeitungsstapel in Brand gesetzt -

Zu zwei weiteren Bränden kam es am Vormittag des 25.02.2018 in Ganderkesee. Gegen 05:30 Uhr wurde ein Zeitungsstapel in Ganderkesee, Wolfsheide in Brand gesetzt. Die Zeitungen waren an einem Kabelverteilerkasten abgelegt, welcher durch das Feuer komplett zerstört wurde. Ein angrenzender Zaun sowie ein Stromverteilerkasten wurden durch die Flammen beschädigt.

Zu einem weiteren Brand kam es gegen 08:00 Uhr im Habbrügger Weg in Ganderkesee. Auch in diesem Fall wurden abgelegte Zeitungen in Brand gesetzt. Der Zeitungsstapel befand sich an einem Holzschuppen der Gemeindebücherei. Durch Feuereinwirkung wurde der Türbereich des Schuppens beschädigt. Die Brände wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Ganderkesee gelöscht. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

