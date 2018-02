POL-DEL: Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee - In Wohnhaus eingebrochen -

Am 24.02.2018 zwischen 11:45 und 13:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Tür Zutritt zu einem Einfamilienwohnhaus in der Oldenburger Straße in Ganderkesee. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen ein Wertgelass auf. Die Täter erbeuteten Bargeld. Der Schaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

.

Ganderkesee - Brand eines Pkw -

Am 24.02.2018 gg. 22:40 Uhr geriet ein Pkw VW auf einem Parkplatz in der Overbeckstraße in Ganderkesee in Brand. Beginnend an einem Reifen griff das Feuer auf den vorderen Bereich des Fahrzeuges über. Aufgrund der Brandeinwirkung setzte sich der VW führerlos in Bewegung und kam am Eingangsbereich eines Wohngebäudes zum Stillstand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr aus Ganderkesee gelöscht werden. Durch den Brand wurde der VW total beschädigt. An dem angrenzenden Wohnhaus entstand geringer Schaden. Der Schaden wird auf ca. 15.500 Euro beziffert. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer Brandstiftung ausgegangen.

.

Großenkneten - Verkehrsunfall / Pkw prallt gegen Baum -

Am 24.02.2018 gegen 18:35 Uhr kam es auf der Buchenallee in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 5000 Euro Sachschaden entstand. Ein 51jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit seinem Pkw VW die Buchenallee in Richtung Großenkneten. Nach eigenen Angaben versuchte der Mann einem Reh auszuweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Zum Glück blieb der 51jährige unverletzt.

