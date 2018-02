POL-DEL: Polizei Brake: Raser von Polizei erwischt

Delmenhorst (ots) - Unbehagen, ja sogar Angst, ausgelöst durch rasante Fahrweise, dichtes Auffahren und rücksichtslose Überholvorgänge eines bestimmten Pkw-Fahrers, äußerten seit Ende Januar mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Strecke zwischen Oldenburg und Brake gegenüber der Polizei. Stets handele es sich um den gleichen roten Wagen, welcher früh morgens von Oldenburg kommend die B211 befahre und dann über Ovelgönne in Richtung Nordenham weiterfahre. Den Hinweisen nachgehend wurde daraufhin stichprobenartig der morgendliche Berufsverkehr speziell auf der beschriebenen Strecke im Hinblick auf die beschriebenen Verstöße überwacht. Zum "Erfolg" führte schließlich eine Geschwindigkeitsmessung am 19. Februar: Mit 102 km/h bei Tempo 50 erwarten den 59 Jahre alten "roten Raser" aus Oldenburg nun vermutlich ein Bußgeldbescheid über 240 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

