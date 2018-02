POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand neben einem Mehrfamilienhaus:

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 23.02.2018, 20:45 Uhr, werden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Strehlener Straße, Delmenhorst, eingesetzt. Vor Ort stellen die Kräfte fest, dass Mülltonnen, Zaunelemente und eine Hecke brennen. Ein Übergreifen des Feuers auf einen in der unmittelbaren Nähe stehenden PKW kann verhindert werden. Allerdings wird dieser im Kotflügel- bzw. Vorderreifenbereich beschädigt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221 - 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell