POL-DEL: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Harpstedt - In Reihenhaus eingebrochen -

Am 24.12.2017 zwischen 17:40 und 23:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Reihenhaus im Hopfenweg in Harpstedt. Die Täter durchwühlten einige Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 800 Euro beziffert.

Wardenburg - mehrere Fensterscheiben mutwillig zerstört -

In der Nacht zum 24.12.2017 zerstörten bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben an der Sporthalle der IGS Wardenburg sowie an einer Tennishalle Am Everkamp in Wardenburg. Der Schaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt.

Wardenburg - vier Verletzte bei Verkehrsunfall -

Am 25.12.2017 gegen 00.25 Uhr kam es auf der Huntloser Straße in der Gemeinde Wardenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 21jähriger Oldenburger war mit einem Pkw auf der Huntloser Straße in Richtung Wardenburg unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam der 21jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer sowie drei 17- bis 20jährige Mitfahrer leicht verletzt. Der hochwertige Tesla-PKW wurde stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ca. 80.000 Euro Sachschaden.

Wildeshausen - Einbruch in Garage -

Im Zeitraum vom 23.12., 20:00 Uhr bis 24.12.2017, 22:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Metalltür Zugang zu einer Garage im Junkersweg in Wildeshausen. Aus der Garage wurden ein Laptop, eine Handkreissäge und diverses Leergut entwendet. Der Schaden wurde mit ca. 400 Euro beziffert.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell