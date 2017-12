POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 24.12.2017

Delmenhorst (ots) - Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen mit Haftbefehl

Landkreis Wesermarsch / Lemwerder.

Bei einer Streifenfahrt wurden Beamte des Polizeikommissariat Brake in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einen Pkw, welcher die Stedinger Straße in Lemwerder befuhr, aufmerksam. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte sich der Fahrzeugführer nicht ausweisen und gab mündlich Personalien an. Bei der Überprüfung dieser Personalien stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer die Personalien seines Bruders angegeben hatte. Daraufhin versuchte der Fahrzeugführer, ein 30-jähriger Mann aus Lemwerder, zu Fuß zu flüchten. Durch die Beamten konnte der Mann schnell eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, keine Fahrerlaubnis besaß und einen offenen Haftbefehl hatte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Den Mann erwarten nun weitere Strafverfahren.

