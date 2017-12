POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 24.12.2017

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall auf der BAB 1 mit insgesamt drei verletzten Personen und 5 beteiligten PKW, mit kurzzeitiger Sperrung beider Fahrstreifen

Am Samstag, den 23. Dezember 2017, um 14:09 Uhr, ereignete sich auf der BAB 1 zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg, Einfahrtsbereich der dortigen Großbaustelle, ein Verkehrsunfall, an welchem insgesamt 5 PKW beteiligt waren. Zur Unfallzeit verliert eine 49-jährige PKW Fahrerin aus Essen (NRW) im Verschwenkungsbereich der Großbaustelle kurzfristig die Orientierung und bremst ihr Fahrzeug bis zum Stillstand am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie wieder anfährt übersieht sie den links neben ihr auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden PKW eines 36-jährigen Litauers, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kommt. Dadurch gerät der Litauer mit seinem PKW nach links auf den Überholfahrstreifen und kollidiert mit dem dort befindlichen PKW eines 36-jährigen aus Düsseldorf. Bedingt durch diese Verkehrssituation kommt es anschließend zu einem Auffahrunfall zwischen einem 40-jährigen PKW - Fahrer aus Havixbeck (NRW) und einer 23-jährigen PKW Fahrerin aus Spremberg (Brandenburg). Durch diesen Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, wobei zwei Personen von den eingesetzten Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt, so dass sich ein Rückstau von ca. 5 Kilometern Länge bildete.

