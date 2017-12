POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Brand von Altpapiertonnen und Unfallflucht

Delmenhorst (ots) - Brand von Altpapiertonnen:

Butjadingen, Strandallee Am Freitag, den 22.12.2017, gegen 23:50 Uhr, haben unbekannte Täter zwei blaue Altpapiertonnen auf unbekannte Art und Weise ( vermutlich mit Feuerwerkskörpern ) in Brand gesetzt. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen Bereich beziffert. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731 / 9981-0 oder der Polizeistation Butjadingen unter der Rufnummer 04733-332 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht:

Nordenham, Marktstraße Am Freitag, 22.12.2017, zwischen 12:00 Uhr bis 14:45 Uhr, hatte die Geschädigte ihren silbernen Daimler in der Tiefgarage "Hotel am Markt" geparkt. Als sie wenige Stunden später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere Stoßstange beschädigt worden war. Der Verursacher mit einem roten Pkw hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe bei dem beschädigten Pkw beträgt ca. 1500,- Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731 / 9981-0 in Verbindung zu setzen.

