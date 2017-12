POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Drei Trunkenheitsfahrten sowie Einbruch in EinfamilienhaUS

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen

Zwei Trunkenheitsfahrten

In der Nacht von Freitag, 22.12.2017, auf Samstag, 23.12.2017, wurden im Stadtgebiet von Wildeshausen zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt.

Gegen 01.30 Uhr kontrollierte die Polizei am Huntetor einen 28-jährigen Dötlinger, der mit seinem Pkw unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Gegen 03.35 Uhr wurde dann ein 32-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger kontrolliert, der mit seinem Transporter auf dem Südring unterwegs war. Auch dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille.

Beide Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren. Nach erfolgter Blutentnahme wurden die Führerscheine sichergestellt.

Großenkneten-Huntlosen

Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, 22.12.2017, 18.46 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der Hegeler-Wald-Straße einen österreichischen Pkw. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ebenfalls Österreicher, unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,36 Promille. Nach Blutentnahme und Führerscheinbeschlagnahme erwartet den Fahrzeugführer nun ein Strafverfahren.

Ganderkesee

Einbruch

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.12.2017, 15:00 Uhr bis Freitag, 22.12.2017, 15:00 Uhr, kam es in der Elmeloher Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können noch keine genauen Angaben gemacht werde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

