POL-DEL: Verkehrsunfall mit einer schwer, und einer leicht verletzten Person in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Landkreis Oldenburg / Großenkneten. Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Amelhauser Straße / Moorbeker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zur Unfallzeit befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Barnstorf mit seinem Lkw die Amelhauser Straße in Richtung Huntlosen. Eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Wildeshausen fuhr mit ihrem Pkw auf der Amelhauser Straße in Richtung Wildeshausen. Beim Abbiegen auf die Moorbeker Straße übersah der 31-jährige Lkw-Fahrer den ihm entgegenkommenden Pkw. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, woraufhin der Pkw der 36-jährigen Fahrzeugführerin aus Wildeshausen gegen einen weiteren Pkw, einer 33-jährigen Fahrzeugführerin aus Wildeshausen, geschleudert wurde. Das Fahrzeug der 33-Jährigen stand zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf der Moorbeker Straße im Einmündungsbereich zur Amelhauser Straße. Die 36-jährige Fahrzeugführerin aus Wildeshausen wurde schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Die 33-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell