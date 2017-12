POL-DEL: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis fällt 2x in Wildeshausen auf +++ Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Wardenburg+++

Delmenhorst (ots) - Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Oldenburg / Wildeshausen. Am 21.12. gegen 22:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen 27-jährigen Rollerfahrer. Der Mann fuhr mit seinem Roller auf einem Parkplatz im Bereich der Goldenstädter Straße und fiel bereits im Vorfeld dadurch auf, dass er keinen Helm trug. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der Mann auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Als die Beamten gegen 22:45 Uhr erneut im Bereich der Goldenstädter Straße unterwegs waren staunten sie nicht schlecht, als ihnen der 27-jährige erneut auf seinem Roller und wieder ohne Helm, entgegenfuhr. Um weitere Fahrten zu verhindern wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Wardenburg Landkreis Oldenburg / Wardenburg. Am 21.12. gegen 17:45 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Wikingerstraße (K242) zwei Personen leicht verletzt. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Edewecht übersah den haltenden Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Großenkneten und fuhr auf diesen auf. Der 32-Jährige hatte sein Fahrzeug abgebremst um in die Oldenburger Straße einzubiegen. Bei dem Auffahrunfall wurden der 32-jährige Fahrzeugführer, sowie sein 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Sandy Tschöpe

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell