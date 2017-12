POL-DEL: Einbruch in Werkakademie des Jobcenters in Hatten

Delmenhorst (ots) - Landkreis Oldenburg / Hatten. In dem Zeitraum von Mittwoch 15:30 Uhr bis Donnerstag 07:45 Uhr brachen unbekannte Täter, gewaltsam in die Werkakademie des Jobcenter an der Bümmersteder Straße in Hatten ein. Dabei wurden elektronische Geräte entwendet. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei Wardenburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04407-9230

