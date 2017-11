POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannter verliert Steine

Delmenhorst (ots) - Hude. Ein bislang unbekannter Verursacher hat am Montag, gegen 17 Uhr, im Kurvenbereich der Vielstedter Straße in Höhe der Einmündung zur Nordholzer Straße Pflastersteine verloren. In der Folge fuhren zwei Pkw-Fahrerinnen, 51 Jahre alt und aus Kirchseelte sowie 20 Jahre alt und aus Wiefelstede, mit ihren Fahrzeugen über die Steine. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1600 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431-941115 zu melden.

