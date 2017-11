POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrecher verscheucht +++ Zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Hude. Einen Einbruch und eine versuchte Tat haben bislang unbekannte Täter begangen. Am Donnerstagabend, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Straße An der Weide ein. Eine Bewohnerin war jedoch zuhause und erschreckte den Dieb, so dass er die Flucht ergriff. Dennoch konnte er vorher Bargeld erbeuten. Welcher Schaden insgesamt verursacht wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Bei einem versuchten Einbruch blieb es in der Lerchenstraße. Hier waren bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagmittag, 12 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, aktiv. Wer Hinweise zu den beiden Vorfällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431-941115.

Wildeshausen. Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend, gegen 20.25 Uhr, am Westring ereignet. Eine 28 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Wildeshausen befuhr die Immelmannstraße in Richtung Westring. Als sie diesen überqueren will, übersieht sie den von rechts kommenden Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den beide Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 4000 Euro.

