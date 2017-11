POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Werkzeuge aus Tischlerei geklaut +++ Lkw übersehen

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee. In eine Tischlerei in der Westerloger Straße sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagabend, 23.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, eingebrochen. Die Diebe nahmen verschiedene Werkzeuge mit. Zur Gesamtschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Wildeshausen unter 04431-9410.

Hude. Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, in der Bremer Straße ereignet. Ein 37 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Hude befuhr mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße. An der Einmündung zur Bremer Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er einen Lkw, gefahren von einem 59 Jahre alten Mann aus Wiesmoor, der mit seinem Fahrzeug die Bremer Straße in Richtung Oldenburg befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

