POL-DEL: Delmenhorst: Einbrecher nehmen Bargeld mit +++ Werkzeuge aus Transporter geklaut +++ Auffahrunfall +++ Drei Strafanzeigen, 38 Verwarnungen

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, bis Mittwochabend, 18.20 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße. Die Einbrecher nahmen Bargeld mit. Zur Gesamtschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Delmenhorst unter 04221-15590 zu melden.

Delmenhorst. In einen in der Bremer Straße abgestellten Transporter sind bisher unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagabend, 18.30, bis Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, eingebrochen. Sie nahmen diverse Werkzeuge mit und verursachten insgesamt einen Schaden von circa 700 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 zu melden.

Delmenhorst. Ein Verkehrsunfall hat sich Mittwochmittag, gegen 13.20 Uhr, in der Bremer Straße ereignet. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dies bemerkte der Fahrer des hinter ihr befindlichen Pkws, 62 Jahre und aus Ganderkesee, zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des hinteren Fahrzeuges wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Delmenhorst. Eine Geschwindigkeitsmessung hat die Polizei am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in der Bremer Heerstraße vorgenommen. Gemessen wurde in Fahrtrichtung Bremen in der Zeit von 4.40 bis 7.18 Uhr. Insgesamt ergaben sich aus der Kontrolle 38 Verwarnungen und drei Strafanzeigen. Einen Fahrer, der mit 93 km/h gemessen wurde, erwartet nun ein Fahrverbot.

