POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Tischlerei +++ Einbruch bei Tagespflege

Delmenhorst (ots) - Burhave. In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Tischlerei an der Butjadinger Straße, bei dem eine bislang unbekannte Summe Bargeld entwendet wurde. Der Schaden liegt sich im geschätzten vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham (04731-99810) oder Burhave (04733-332) zu melden.

Nordenham. In der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Tagespflege an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Diebe entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham (04731-99810) zu melden.

