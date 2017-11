POL-DEL: Delmenhorst: Elektro-Geräte aus Baucontainer geklaut +++ Zwei leicht Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagnachmittag, 17.10 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07.05 Uhr, in einen Baucontainer in der Mühlenstraße ein. Entwendet wurden elektronische Geräte. Insgesamt wurde ein Schaden in Höhe von circa 700 Euro verursacht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst unter 04221-15590 zu melden.

.

Delmenhorst. Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, hat sich in der Düsternortstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst fuhr in Richtung Cramerstraße und wollte nach links in die Südstraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegen kommenden Pkw einer 41-jährigen Frau, ebenfalls aus Delmenhorst. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell