POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 17 Schulkinder bei Unfall verletzt

Delmenhorst (ots) - Kirchhammelwarden. Am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, hat sich ein Verkehrsunfall auf der B 212 ereignet, an dem auch ein Schulbus beteiligt war. Ein 54 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters aus Hamburg befuhr die B212 aus Richtung Brake kommend. An der Kreuzung nach Kirchhammelwarden wollte er nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Schulbus, der die B 212 aus Elsfleth kommend in Richtung Brake befuhr. Der Schulbus kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und kam letztendlich auf einer Wiese hinter einem Graben zum Stehen. In dem Schulbus befanden sich circa 40 Schulkinder. Von ihnen wurden, nach dem derzeitigen Informationsstand, 17 verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich größtenteils um leichte Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Schulbusses, 65 Jahre alt und aus Brake, wurde schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die B212 musste zwischen Huntebrück bis nach Brake voll gesperrt werden, die Sperrung wird vermutlich noch einige Zeit andauern, um unter anderem Bergungs- und Reinigungsarbeiten vornehmen zu können. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Landkreis Wesermarsch hat eine Notfallnummer eingerichtet, unter der sich Eltern informieren können. Für die nicht verletzten Schulkinder hat der Landkreis eine Sammelstelle in Brake bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale eingerichtet. Sie werden dort von einem Lehrer und einem Mitarbeiter des Jugendamtes betreut. Außerdem hat ein Arzt die Kinder untersucht, um sicherzugehen, dass sie nicht verletzt wurden.

