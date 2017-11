POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Frau bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 tödlich verletzt

Delmenhorst (ots) - Eine 78-jährige Frau aus Oldenburg ist am Dienstag, 14. November 2017, 13:29 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 tödlich verletzt worden.

Dabei befuhr die Frau die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven. Kurz hinter der Anschlussstelle Sandkrug bei Kilometer 26,5 kam die Frau mit ihrem Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rollte ca. 150 Meter rechts neben der Fahrbahn in der dort abschüssigen Berme weiter, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend, ca. 10 Meter neben der Fahrbahn in einem Graben zum Liegen. Die Fahrzeugführerin konnte nur noch tot geborgen werden.

Für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn in Richtung Wilhelmshaven zunächst halbseitig, später voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte nach 3 Stunden aufgehoben werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 3 Kilometern.

An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Sandhatten, Sandkrug und Wardenburg mit ca. 30 Mann, sowie 1 Notarztfahrzeug, 3 Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000,-EUR

