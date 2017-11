POL-DEL: Landkreis Wildeshausen: Anhänger-Teile entwendet +++ Autoausstattung mitgenommen

Delmenhorst (ots) - Großenkneten. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Samstagmittag, 12 Uhr, bis Montagmorgen, 8.30 Uhr, auf ein Firmengelände an der Garreler Straße. Dort entwendeten sie diverse Zubehörteile von dort abgestellten Anhängern. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Groß Ippener. Teile der Innenausstattung eines in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten Pkw entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagabend, 22.50 Uhr, bis Montagnachmittag, 14.30 Uhr. Außerdem nahmen die Diebe die Frontlichter und Seitenrückspiegel des Fahrzeuges mit. Insgesamt verursachten sie einen Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410.

