POL-DEL: Delmenhorst: Handtasche aus Auto geklaut +++ Zwei Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In einen in der Annenheider Straße abgestellten Pkw brachen bislang unbekannte Täter am Montag in der Zeit von 17.50 bis 18.10 Uhr ein. Die Diebe nahmen eine Handtasche samt Inhalt mit. Wie hoch die von ihnen verursachte Schadenshöhe insgesamt ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 entgegen.

.

Delmenhorst. Am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, hat sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Elbinger Straße/ Annenheider Straße ereignet. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederkassel fuhr von der Elbinger Straße auf die Annenheider Straße ein. Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 19-Jährigen aus Mühlheim. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, durch den beide Fahrerinnen leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von irca 15.000 Euro

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell