POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrecher im Amtsgericht

Delmenhorst (ots) - Brake. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Freitagabend, 20.15 Uhr, bis Montagmorgen, kurz vor 6 Uhr, in die Büroräume des Amtsgerichts in der Bürgermeister-Müller-Straße. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und nahmen unter anderem Bargeld mit. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter 04401-9350 zu melden.

