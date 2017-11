POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet

Delmenhorst (ots) - Butjadingen. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Samstagmittag, 13 Uhr, in ein Wohnhaus im Hagener Weg eingebrochen. Die Diebe gelangten in eine Werkstatt und nahmen diverse Werkzeuge mit. Der insgesamt verursachte Schaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731-99810 zu melden.

