Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung aus dem Zuständigkeitsbereich des PK Geestland - Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Neuenwalde.

Am Samstag, den 25.07.2026, gegen 17:10 Uhr, kam es in der Bederkesaer Straße (L119), kurz hinter dem Ortsteil Neuenwalde, zu einem Verkehrsunfall zwischen Transporter und Pkw. Dabei kam ein 42-jähriger aus der Gemeinde Fehrbellin mit seinem Transporter, Mercedes, in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit dem entgegenkommenden Pkw, Hyundai, eines 66-jährigen Schiffdorfers. Hier wurden sowohl der Fahrzeugführer, als auch die Beifahrern im Hyundai lebensgefährlich verletzt. Von den insgesamt fünf Insassen des Transporters verletzten sich vier Personen leicht und ein 12-jähriges Kind schwer. Die Beifahrerin des PKW Hyundai wurde mittels Rettungshubschrauber und alle weiteren Beteiligten mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 23000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Kopfverletzung eingeleitet. Die Unfallstelle wurde zur Unfallaufnahme und Reinigung bis ca. 22:30 Uhr gesperrt.

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