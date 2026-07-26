Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung aus dem Zuständigkeitsbereich des PK Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor

Bereits am Freitag den 24.07.2026 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor einen PKW der Marke Smart, welcher die Bundesstraße 73 in Hemmoor befuhr. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 29-jährige Fahrzeugführer aus Osten nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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Am Samstag, den 25.07.2026, gegen 20:30 Uhr, wurde der Polizei Hemmoor ein Ladendiebstahl beim Combi-Verbrauchermarkt in Hemmoor gemeldet. Ein 26-jähriger aus der Gemeinde Fredenbeck hatte hierbei diverse Lebensmittel in seinen Rucksack gesteckt und anschließend den Laden verlassen, ohne diese zu bezahlen. Durch die Polizeibeamten konnte neben dem Diebesgut auch noch festgestellt werden, dass der PKW mit welchem der Ladendieb angereist war, zuvor aus Fredenbeck unterschlagen worden ist und die angebrachten Kennzeichen entwendet worden sind. Der PKW der Marke Smart wurde sichergestellt. Gegen den Mann sind nun gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

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