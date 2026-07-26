Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheitsfahrten im Zuständigkeitsbereich des PK Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt, OT Bokel.

In der Nacht zu Sonntag (26.07.2026), gegen 02:50 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung des PK Schiffdorf, einen Pkw Skoda im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten. Noch bevor es zur Kontrolle kam, stellte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 41-jährigen Mann aus dem Landkreis Wittmund stellen, welcher sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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Loxstedt

Am Sonntag (26.07.2026), gegen 05:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen PKW der Marke Audi, der zunächst auf der B 437, anschließend auf der Autobahn und später auf der B 71 durch eine deutlich auffällige Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 31-jährige in Cuxhaven gemeldete Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und in der Folge nicht fahrtüchtig war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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