Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Warnung vor Betrugsmasche - Falsche Sparkassenmitarbeiter wollen EC-Karten, Bargeld und Schmuck auf Echtheit überprüfen

Cuxhaven (ots)

Hechthausen/Landkreis Cuxhaven. Am heutigen Samstag (25.07.2026) gehen bei der Polizei in Hemmoor verstärkt Anrufe und Meldungen ein, dass falsche Sparkassenmitarbeitenden bei älteren Bürgerinnen und Bürgern anrufen und versuchen an Kontoinformationen zu kommen.

Angeblich seien auf den Konten höhere Geldbeträge überwiesen worden, was nun überprüft werden müsse. Dazu würden Mitarbeitende bei den Senioren zuhause erscheinen, um die Kontokarten zu überprüfen. Im gleichen Zuge könnte man auch noch Bargeldbestände und auch Schmuck auf Echtheit überprüfen lassen.

Es handelt sich hierbei natürlich um eine Betrugsmasche, vor welcher bereits mehrfach gewarnt wurde. Leider waren die Täter bereits erfolgreich. Eine Seniorin aus Hechthausen übergab Bargeld, ihre EC Karte und Schmuck an bislang unbekannte Täter.

Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und melden Sie sich umgehend bei der Polizei. Mitarbeiter der Sparkasse oder anderer Geldinstitute kommen niemals nach Hause, um EC Karten, Bargeld oder Schmuck auf Echtheit zu überprüfen. Es handelt sich IMMER um Betrugsversuche.

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