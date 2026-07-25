Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressebericht der Polizei Cuxhaven

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Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall: Gas und Bremse verwechselt

Debstedt/Geestland. Am Freitag, 24.07.2026, kam es gegen 16:00 Uhr in der Bördestraße in Debstedt zu einem Verkehrsunfall. Der 92-jährige Fahrzeugführer aus Geestland verwechselte augenscheinlich Brems- und Gaspedal und kollidierte beim Rückwärtsfahren mit seinem Gespann aus PKW Ford und Anhänger mit einem geparkten PKW Toyota. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 21000 Euro.

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PKW-Brand in Spieka-Neufeld

Wurster Nordseeküste. Am Samstag, den 25.07.2026, wurde gegen ca. 1 Uhr ein brennender PKW im Austernfischerweg im Ortsteil Spieka-Neufeld gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet hierbei ein geparkter Toyota in Brand und wurde dadurch nahezu völlig zerstört. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gegenstände, bzw. Gebäude verhindert und das Feuer zügig gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (Foto im Anhang)

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