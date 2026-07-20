Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Lüdingworth - Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Lüdingworth. In der Nacht zum heutigen Montag (20.07.2026) kam es gegen 04:00 Uhr in der Altländer Straße in Lüdingworth zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Aufmerksame Nachbarn hatten insgesamt vier Personen gemeldet, sodass umfangreiche Einsatzkräfte, auch vom Deichbrand-Festival, schnell vor Ort waren. Am Einfamilienhaus und im unmittelbaren Nahbereich konnten die vier tatverdächtigen Männer gestellt und vorläufig festgenommen. Es handelte sich um vier Cuxhavener im Alter von 21, 22, 24 und 28 Jahren. Der genutzte PKW wurde zunächst sichergestellt. Die weiteren Maßnahmen dauern zur derzeit an.

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