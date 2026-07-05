Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin aus Langen (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Geestland. Seit gestern Nachmittag wird die 94-jährige Frau Maria Gernhuber aus einem Seniorenheim in Langen vermisst. Es wäre möglich, dass Sie in einen Bus nach Bremerhaven gestiegen ist, da Sie dort ihren ursprünglichen Wohnsitz im Bereich der Schiffdorfer Chaussee hatte. Frau Gernhuber ist ca. 153cm groß, hat schulterlanges, graues Haar und ist dunkel gekleidet.

Sie ist auf Medikamente angewiesen und leidet und einer psychischen Erkrankung. Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell