Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohen Sachschäden auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am 01.07.2026 kam es gegen 11:35 Uhr auf der BAB27, in Fahrtrichtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Geestemünde - Nach der Brückenbaustelle - zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Ein PKW Range Rover geführt von einem 49-jährigen Mann, fuhr hierbei aus bislang unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden PKW VW auf. Der 51-jährige Fahrzeugführer des Tiguan wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 45.000 Euro.

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