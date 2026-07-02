Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährdung des Straßenverkehs auf der BAB27 - Fahrzeugführer mit riskanter Fahrweise unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am 01.07.2026 befuhr eine Zivilstreife gegen 21:00 Uhr des Zolls den Autobahnzubringer der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Richtung Autobahn. Hierbei wurden sie und weitere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von einem weißen PKW Audi ohne angebrachte Kennzeichen rechts überholt.

Eine im Anschluss auf der Autobahn durchgeführte Kontrolle mit Einsatzkräften der Polizei Geestland ergab, dass der 44-jährige Geestländer erheblich alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der PKW war zugelassen, jedoch keine Kennzeichen angebracht.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Durch die riskante Fahrweise könnten weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Gefährdete oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

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