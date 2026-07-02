POL-CUX: PKW Brand auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven - Foto im Anhang
Cuxhaven (ots)
Bremerhaven/BAB27. Am 01.07.2026 kam es gegen 11:00 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen zu einem PKW-Brand. Ein VW Golf entzündete sich während der Fahrt. Die 49-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen konnte den PKW rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und diesen unverletzt verlassen. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer hielt auf dem Seitenstreifen an und löschte den PKW mit seinem mitgeführten Feuerlöscher. Warum sich der PKW entzündet hat, wird derzeit ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell