Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Brand auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven - Foto im Anhang

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Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am 01.07.2026 kam es gegen 11:00 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen zu einem PKW-Brand. Ein VW Golf entzündete sich während der Fahrt. Die 49-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen konnte den PKW rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und diesen unverletzt verlassen. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer hielt auf dem Seitenstreifen an und löschte den PKW mit seinem mitgeführten Feuerlöscher. Warum sich der PKW entzündet hat, wird derzeit ermittelt.

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