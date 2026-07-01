Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior in Cuxhaven - Foto im Anhang

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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Seit dem gestrigen Abend (30.06.2026) wird der 77-jährige Jürgen-Dieter Tabbert aus Cuxhaven vermisst.

Er war in einer Senioreneinrichtung am Wehrbergsweg in Duhnen untergebracht. Er hat sich nach bisherigen Erkenntnissen am gestrigen Abend mit seinem Hund zu einem für ihn üblichen Spaziergang aufgemacht und kehrte im Anschluss nicht zurück.

Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mittels Drohne und Personenspürhunden, führten nicht zum Erfolg. Es ist nicht genau bekannt, welche Bekleidung er am gestrigen Abend trug. Er war mit dem auf dem Foto abgebildeten Hund unterwegs.

Herr Tabbert ist dringend auf Medikamente angewiesen und nahezu blind.

Zeugen, die Hinweise zu Herrn Tabbert geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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