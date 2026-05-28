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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Motorrad in Loxstedt unterwegs - Fahrzeug möglicherweise entwendet

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (28.05.2026) fiel Einsatzkräften gegen 02:45 Uhr ein Moto-Cross Motorrad ohne Kennzeichen im Bereich der Heinrich-Luden-Straße.

Fahrzeugführer war ein 18-jähriger Bremerhavener. Das Motorrad war nicht zugelassen. Der Bremerhavener war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle kamen Freunde des Mannes hinzu. Zusammen gaben Sie an, dass Fahrzeug kurz vor der Kontrolle auf einem Kleinanzeigenportal erworben zu haben. Einen entsprechenden Nachweis oder Fahrzeugdokumente konnten Sie jedoch nicht vorweisen. Aufgrund der Gesamtumstände wurde das Motorrad bis zur Erbringung eines Eigentumsnachweises sichergestellt, da es möglicherweise aus einer Diebstahlstat stammen könnte. Der junge Mann muss sich nun für mehrere Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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