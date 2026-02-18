PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstenfahndung nach 26-jähriger Frau Wiktoria Stanicka aus Osterholz (Foto im Anhang)

  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Geestland/Osterholz. Seit dem gestrigen Dienstag (17.02.2026) wird die 26-jährige Frau Wiktoria Stanicka vermisst.

Sie ist wohnhaft in Osterholz-Scharmbeck, war zuletzt aber in einer Klinik in Geestland untergebracht. Frau Stanicka leidet unter einer psychischen Erkrankung und ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Frau Stanicka trägt:

   - kurze, blau gefärbte Haare
   - ist öfter stark geschminkt
   - war zuletzt mit einem braun/schwarzen Pyjama bekleidet

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) oder jede andere Dienststelle entgegen.

Ein besseres Foto liegt leider nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

