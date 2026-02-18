POL-CUX: Vermisstenfahndung nach 26-jähriger Frau Wiktoria Stanicka aus Osterholz (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)
Geestland/Osterholz. Seit dem gestrigen Dienstag (17.02.2026) wird die 26-jährige Frau Wiktoria Stanicka vermisst.
Sie ist wohnhaft in Osterholz-Scharmbeck, war zuletzt aber in einer Klinik in Geestland untergebracht. Frau Stanicka leidet unter einer psychischen Erkrankung und ist dringend auf Medikamente angewiesen.
Frau Stanicka trägt:
- kurze, blau gefärbte Haare - ist öfter stark geschminkt - war zuletzt mit einem braun/schwarzen Pyjama bekleidet
Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) oder jede andere Dienststelle entgegen.
Ein besseres Foto liegt leider nicht vor.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell