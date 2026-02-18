Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstenfahndung nach 26-jähriger Frau Wiktoria Stanicka aus Osterholz (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Geestland/Osterholz. Seit dem gestrigen Dienstag (17.02.2026) wird die 26-jährige Frau Wiktoria Stanicka vermisst.

Sie ist wohnhaft in Osterholz-Scharmbeck, war zuletzt aber in einer Klinik in Geestland untergebracht. Frau Stanicka leidet unter einer psychischen Erkrankung und ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Frau Stanicka trägt:

- kurze, blau gefärbte Haare - ist öfter stark geschminkt - war zuletzt mit einem braun/schwarzen Pyjama bekleidet

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) oder jede andere Dienststelle entgegen.

Ein besseres Foto liegt leider nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell