POL-CUX: Vermisstensuche nach 13-jährigem Mädchen aus Dorum (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)
Wurster Nordseeküste/Dorum. Seit gestern wird die 13-jährige Rama Al-Mohammed aus Dorum vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen.
Sie trug zuletzt:
- eine weiße Jacke - ein schwarzes Kopftuch - trug eine Schultertasche
Hinweise bitte an die Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) oder an jede andere Polizeidienststelle.
