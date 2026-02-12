Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstensuche nach 13-jährigem Mädchen aus Dorum (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Seit gestern wird die 13-jährige Rama Al-Mohammed aus Dorum vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen.

Sie trug zuletzt:

- eine weiße Jacke - ein schwarzes Kopftuch - trug eine Schultertasche

Hinweise bitte an die Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) oder an jede andere Polizeidienststelle.

