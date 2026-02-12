PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstensuche nach 13-jährigem Mädchen aus Dorum (Foto im Anhang)

POL-CUX: Vermisstensuche nach 13-jährigem Mädchen aus Dorum (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Seit gestern wird die 13-jährige Rama Al-Mohammed aus Dorum vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen.

Sie trug zuletzt:

   - eine weiße Jacke
   - ein schwarzes Kopftuch
   - trug eine Schultertasche

Hinweise bitte an die Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 09:06

    POL-CUX: Brand eines Wäschetrockners in Hemmoor

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am gestrigen Mittwochmittag (11.02.2026) geriet gegen 12:20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Wäschetrockner in Brand, welcher sich in einem Keller eines Einfamilienhauses im Hubertusweg in Hemmoor befand. Der Trockner konnte durch die Feuerwehr aus dem Keller geholt und abgelöscht werden. Durch den Brand erlitten zwei Anwohner im Alter von 20 und 59 Jahren leichte Verletzungen durch ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:44

    POL-CUX: Suchmaßnahmen nach Hilferufen in Oxstedt - Suche endet ohne Feststellungen

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/Oxstedt. Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr wurden der Polizei Cuxhaven ausgehend einem kleineren Waldstück in Oxstedt Hilferufe gemeldet. Vor Ort wurde das entsprechende Gebiet an der Straße Im Heidfeld mit Hilfe von Einsatzkräften der DLRG, der Facheinheit Information und Kommunikation Cuxhaven und der Feuerwehr Cuxhaven durchsucht. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 14:45

    POL-CUX: Häufung von Einbrüchen in Schuppen und Garagen in Spaden - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Schiffdorf/Spaden. In den vergangenen drei Wochen kam es im Raum Spaden, meist in der Nachtzeit, zu einer Häufung von Einbrüchen in Garagen oder Schuppen. Ein tatverdächtiger Mann wurde wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 190cm groß - schlank - mit einem Fahrrad unterwegs Die Zielrichtung waren meist Anbauteile und Zubehör von Pedelecs und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren