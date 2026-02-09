PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstensuche nach 66-jähriger Cuxhavenerin (Foto im Anhang)

  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Seit dem 03.02.2026 wird die 66-jährige Frauke Fulfs aus Cuxhaven vermisst. Frau Fulfs ist sehr mobil und kann auch im gesamten Bundesgebiet oder sogar im europäischen Ausland unterwegs sein. Frau Fulfs leidet an einer phsychischen Erkrankung und ist auf Medikamente angewiesen.

Zur aktuell getragenen Kleidung können leider keinerlei Angaben gemacht werden.

Wenn Sie Frau Fulfs gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können wenden Sie sich bitte an die Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

