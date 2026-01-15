Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jähriger Frau aus Geestland (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Geestland. Seit Dienstag (13.01.2026) gegen 18:00 Uhr wird die 26-jährige Frau Wiktoria Stanicka aus Osterholz vermisst. Sie war zuletzt in einer Klinik in 27607 Geestland-Debstedt untergebracht, ist psychisch erkrankt und ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Frau Stanicka ist:

- ca. 170 cm groß - schlank - Hat dunkelbraune, schulterlange Haare (meist zum Zopf gebunden) - Zuletzt trug Sie eine braune Jacke und eine graue Jogginghose.

Ein besseres Foto ist leider nicht vorhanden.

Sprechen sie Frau Stanicka im Antreffungsfall bitte nicht selbst an, sondern teilen Sie im Antreffungsfalle den Antreffort umgehend der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 mit. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

