Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falschfahrer auf der BAB27 - Zeugenaufruf ++++ Mehrere Snackautomaten aufgebrochen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Freitagnachmittag (06.06.2025) um 15:21 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Falschfahrer auf der BAB27 ein. Nach derzeitigem Stand fuhr der PKW, ein roter Smart, an der Anschlussstelle Stotel auf die Autobahn in Richtung Walsrode auf. Hier wendete der PKW schließlich und fuhr an der Mittelschutzplanke entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Mindestens ein PKW musste dem entgegenkommenden PKW abrupt ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugführer / der Fahrzeugführerin machen können, sowie Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

++++

Wurster Nordseeküste/Geestland. In der Nacht vom Freitag auf Samstag (06./07.06.2025) wurden der Polizei gegen 02:00 Uhr mehrere Aufbrüche von Snackautomaten gemeldet. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam Snackautomaten in der Hauptstraße in Drangstedt, in der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa sowie in der Straße Am Markplatz in Dorum. Darin enthaltendes Bargeld und Waren wurden entwendet. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell