POL-CUX: Vermisstensuche im Bereich Schiffdorf (Licihtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Störung der Telefonanlage des Polizeikommissariats Geestland Das Polizeikommissariat Geestland ist aktuell unter der Rufnummer 04743-928-0 nicht erreichbar. An der Lösung des Problems wird gearbeitet. Im Notfall wenden Sie sich bitte an den Notruf der Polizei (110). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven i.A. Nicole Spielmann Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven ...

